Как прошла акция солидарности с Украиной в Варшаве?

Акция солидарности состоялась на улице Бельведерской, где и расположено российское посольство. Примерно в 11 часов по местному времени несколько десятков человек пришли туда и раскрасили асфальт перед зданием синим и желтым цветами.

Протестующие держали в руках баннеры с лозунгами "Солидарность с Украиной", а также с перечеркнутым фото российского диктатора Путина.

На месте происшествия была полиция, временно движение транспорта было перекрыто. Краску с асфальта вскоре взялись снимать.

Акция ко Дню флага Украины в Варшаве / Фото Miejski Reporter

Активисты не впервые выступают против представителей посольства России