Об этом сообщили в Ощадбанке.
Что рассказали в Ощадбанке о состоянии инкассаторов, которые вернулись в Украину?
В Ощадбанке подтвердили, что 7 сотрудников инкассации Ощадбанка пересекли украинскую границу и вернулись в Украину. Сейчас все мужчины находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны банка.
Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе,
– отметили в Ощадбанке.
Представители банка выразили благодарность НБУ, МИД, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам за содействие в возвращении работников банка домой.
"Ощад продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников Ощадбанка и возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые в них перевозились", – говорится в сообщении.
В Ощадбанке также подчеркнули, что будут последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях.
Кстати, политолог Олег Саакян отметил в эфире 24 Канала, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану или его окружению в конце концов придется объяснять свои действия с задержанием украинских инкассаторов в Будапеште. Эксперт предположил, что венгерские власти могут выбрать один из трех сценариев объяснения этого инцидента.
Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?
5 марта во время осуществления регулярного рейса по перевозке иностранной валюты и банковских металлов два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка были задержаны правоохранительными органами Венгрии. Вместе с автомобилями были задержаны 7 сотрудников службы инкассации банка.
Общий объем ценностей, которые находились в двух автомобилях, составил 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия.
Уже вечером 6 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что пятерых украинских инкассаторов, задержанных в Будапеште, якобы везли на депортацию. В то же время украинские консулы до последнего не имели подтверждения относительно этого, венгерская сторона объяснений по задержанию Киеву пока не предоставила.
В конце концов стало известно, что все 7 задержанных мужчин вернулись в Украину. Глава МИД Украины Андрей Сибига показал видео их прибытия.