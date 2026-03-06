Об этом сообщили в Ощадбанке.

К теме Правительство Орбана призывает подписывать петицию против Украины после похищения инкассаторов Ощадбанка

Что рассказали в Ощадбанке о состоянии инкассаторов, которые вернулись в Украину?

В Ощадбанке подтвердили, что 7 сотрудников инкассации Ощадбанка пересекли украинскую границу и вернулись в Украину. Сейчас все мужчины находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны банка.

Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе,

– отметили в Ощадбанке.

Представители банка выразили благодарность НБУ, МИД, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам за содействие в возвращении работников банка домой.

"Ощад продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников Ощадбанка и возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые в них перевозились", – говорится в сообщении.

В Ощадбанке также подчеркнули, что будут последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях.

Кстати, политолог Олег Саакян отметил в эфире 24 Канала, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану или его окружению в конце концов придется объяснять свои действия с задержанием украинских инкассаторов в Будапеште. Эксперт предположил, что венгерские власти могут выбрать один из трех сценариев объяснения этого инцидента.

Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?