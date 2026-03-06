Про це повідомили в Ощадбанку.

Що розповіли в Ощадбанку про стан інкасаторів, які повернулися в Україну?

В Ощадбанку підтвердили, що 7 співробітників інкасації Ощадбанку перетнули український кордон та повернулись в Україну. Наразі всі чоловіки перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку банку.

Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні,

– зазначили в Ощадбанку.

Представники банку висловили вдячність НБУ, МЗС, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні працівників банку додому.

"Ощад продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з'ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились", – йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку також підкреслили, що будуть послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях.

До речі, політолог Олег Саакян зазначив в етері 24 Каналу, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану або його оточенню зрештою доведеться пояснювати свої дії із затриманням українських інкасаторів у Будапешті. Експерт припустив, що угорська влада може обрати один із трьох сценаріїв пояснення цього інциденту.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?