Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами, передає видання "Новини.LIVE".

До теми З'їли зебр, вкрали гроші, – Польща із натяком відреагувала на викрадення інкасаторів в Угорщині

Що сказав Сибіга про можливу депортацію українських інкасаторів з Угорщини?

Андрій Сибіга зазначив, що українські консули не були допущені до зустрічі з громадянами України, яких затримали у Будапешті 5 березня. За словами міністра, угорська сторона повністю обрізала контакт, позбавила засобів зв'язку наших громадян і утримує їх в невідомому місці.

"На жаль, це факт. Ми вважаємо це порушенням і вимагаємо невідкладного звільнення наших громадян. Ми бачимо, що почались інформаційні вкиди, наших людей, земляків, використовують в піар-цілях, знову ж таки намагаючись нас втягти у внутрішньополітичний електоральний процес", – зауважив глава українського МЗС.

Він наголосив, що Київ вже декілька разів закликав угорську владу припинити ці провокації.

Окрім того, Сибіга підкреслив, що є інформація публічна, яка поки що формально не підтверджена офіційно, що 5 із 7 інкасаторів Ощадбанку начебто везуть до кордону з метою їх депортації.

Я, як міністр, вам цього не можу підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних загально відкритих джерел. Консули підтвердження – не мають,

– пояснив Андрій Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що вимога української сторони звільнити наших громадян залишається твердою і незмінною. Так само, за словами міністра, має бути звільнений і конвой з цінним вантажем, який перевозили ці громадяни.

"Це валютні кошти. Ви знаєте, яка сума. Вчора Ощадбанк офіційно надав цю інформацію. А також повернути всі матеріальні цінності в Україну", – резюмував Сибіга.

Що сказали в МЗС угорському дипломату під час виклику "на килим"?

У МЗС України також наголосили, що 6 березня було вчергове викликано виконувача обов'язків тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.

У дипломата вимагали надати пояснення щодо обставин та правових підстав затримання працівників державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна,

– зазначили у МЗС.

Там також наголосили, що захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді.

"Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, залучення необхідних міжнародно-правових механізмів", – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що намагання Угорщини втягнути нашу державу у свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі. Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, а також сподівається на повернення Угорщини до конструктивної співпраці.