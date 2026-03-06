Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с журналистами, передает издание "Новости.LIVE".

Что сказал Сибига о возможной депортации украинских инкассаторов из Венгрии?

Андрей Сибига отметил, что украинские консулы не были допущены к встрече с гражданами Украины, которых задержали в Будапеште 5 марта. По словам министра, венгерская сторона полностью обрезала контакт, лишила средств связи наших граждан и удерживает их в неизвестном месте.

"К сожалению, это факт. Мы считаем это нарушением и требуем безотлагательного освобождения наших граждан. Мы видим, что начались информационные вбросы, наших людей, земляков, используют в пиар-целях, опять же пытаясь нас втянуть во внутриполитический электоральный процесс", – отметил глава украинского МИД.

Он отметил, что Киев уже несколько раз призывал венгерские власти прекратить эти провокации.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что есть информация публичная, которая пока формально не подтверждена официально, что 5 из 7 инкассаторов Ощадбанка якобы везут к границе с целью их депортации.

Я, как министр, вам этого не могу подтверждать. Имею только информацию из публичных обще открытых источников. Консулы подтверждения – не имеют,

– пояснил Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что требование украинской стороны освободить наших граждан остается твердым и неизменным. Так же, по словам министра, должен быть освобожден и конвой с ценным грузом, который перевозили эти граждане.

"Это валютные средства. Вы знаете, какая сумма. Вчера Ощадбанк официально предоставил эту информацию. А также вернуть все материальные ценности в Украину", – резюмировал Сибига.

Что сказали в МИД венгерскому дипломату во время вызова "на ковер"?

В МИД Украины также отметили, что 6 марта был в очередной раз вызван исполняющий обязанности временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине.

У дипломата требовали предоставить объяснения относительно обстоятельств и правовых оснований задержания работников государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

Венгерскому дипломату было отмечено, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их безотлагательного освобождения, а также возвращения государственного имущества,

– отметили в МИД.

Там также отметили, что захват заложников и кража имущества не останутся без ответа.

"Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, привлечения необходимых международно-правовых механизмов", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что попытки Венгрии втянуть наше государство в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы. Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, а также надеется на возвращение Венгрии к конструктивному сотрудничеству.