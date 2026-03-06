Венгерские силовики захватили украинские инкассаторские автомобили и вытащили из транспорта тех, кто там находился. Об этом пишет Telex.
Как произошло задержание украинских инкассаторов?
По сообщениям СМИ, Антитеррористический центр Венгрии (TEK) осуществил захват двух инкассаторских автомобилей из Украины, когда те остановились на автозаправочной станции вблизи Будапешта.
По данным источников журналистов, в четверг, 5 марта, венгерские силовики провели рейд на трассе М5. Правоохранители остановили автомобили с украинскими номерами, которые перевозили наличные.
Во время операции бойцы Антитеррористического центра вытащили из машин людей, одетых в черное, и положили их на землю. Известно, что за действом наблюдали несколько очевидцев.
После завершения рейда колонна автомобилей Антитеррористического центра отправилась в направлении Будапешта.
Что известно о задержании инкассаторов в Венгрии?
В ночь на 6 марта в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в Венгрии были захвачены инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка, которые перевозили валюту и другие ценности из Австрии. В транспортных средствах находились семь граждан Украины.
Национальный банк Украины выступил с официальным заявлением, в котором обвинил венгерские власти в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка. В НБУ отметили, что перевозка груза осуществлялась в соответствии с международными правилами и действующими таможенными процедурами Европейского Союза, поэтому никаких нарушений со стороны Украины не было.
По предварительным данным, инкассаторские автомобили транспортировали наличные и ценности. В частности, известно об около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также 9 килограммов золота.