Венгерские силовики захватили украинские инкассаторские автомобили и вытащили из транспорта тех, кто там находился. Об этом пишет Telex.

Как произошло задержание украинских инкассаторов?

По сообщениям СМИ, Антитеррористический центр Венгрии (TEK) осуществил захват двух инкассаторских автомобилей из Украины, когда те остановились на автозаправочной станции вблизи Будапешта.

По данным источников журналистов, в четверг, 5 марта, венгерские силовики провели рейд на трассе М5. Правоохранители остановили автомобили с украинскими номерами, которые перевозили наличные.

Во время операции бойцы Антитеррористического центра вытащили из машин людей, одетых в черное, и положили их на землю. Известно, что за действом наблюдали несколько очевидцев.

После завершения рейда колонна автомобилей Антитеррористического центра отправилась в направлении Будапешта.

Что известно о задержании инкассаторов в Венгрии?