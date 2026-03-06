Об этом сообщает издание венгерское издание "Index".

Смотрите также Украинских консулов до сих пор не допустили к захваченным инкассаторам в Венгрии, – Сибига

Как комментирует инцидент венгерские власти?

Венгерская сторона сообщила, что правоохранители установили личности семи граждан Украины, которых задержали по делу о перевозке крупной партии денег и золота. СМИ сообщает, что по результатам Национальной налоговой и таможенной администрации страны, всех задержанных планируют депортировать с территории страны в пятницу, 6 марта. Эту информацию подтвердил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Правительственный информационный центр утверждает, что перевозки средств и ценностей по территории Венгрии якобы координировал украинский экс-генерал, а его заместителем был экс-майор Воздушных сил Украины.

Также к организации инкассаторской перевозки, по информации венгерской стороны, были привлечены люди с военным опытом.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от украинской стороны "немедленных ответов", могут ли эти деньги быть связаны с так называемой "украинской военной мафией". По его словам, пока Киев не предоставит объяснений, Будапешт будет проводить собственное расследование.

В МИД Украины пока не комментировали эти заявления. Между тем представители НБУ уже отправились в Будапешт, чтобы выяснить обстоятельства задержания инкассаторской бригады.

Какие детали задержания работников "Ощадбанка" пока известны?