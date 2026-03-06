Об этом проинформировал глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Актуально "Взяла заложников и похитила деньги": Венгрия захватила инкассаторские авто Ощадбанка
Что известно о захваченных инкассаторах и могут ли они получить помощь?
Согласно официальному заявлению Ощадбанка, 5 марта в Венгрии безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля банка, которые сопровождали семь сотрудников бригады инкассации.
Они осуществляли плановую перевозку иностранной валюты и банковских металлов по контракту между Raiffeisen Bank Austria и Ощадбанком Украины. В машинах находилось около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
По данным GPS, задержанные авто сейчас находятся в центре Будапешта вблизи одной из венгерских силовых структур.
Украинские консулы до сих пор не имеют доступа к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений,
– заявил Сибига.
В то же время представители Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии утверждают, что инкассаторов Ощадбанка задержали в Венгрии якобы в рамках расследования по отмыванию средств.
Они убеждают, что заранее проинформировали украинских коллег о начале соответствующей процедуры, но, по их словам, никакой реакции или ответа с украинской стороны не поступило.
Какая предыстория?
В четверг, 5 марта, президент Зеленский в шутливой форме отметил, что ВСУ "могут позвонить" Виктору Орбану, если он будет блокировать помощь Украине от ЕС на сумму 90 миллиардов евро.
В Венгрии отреагировали остро, в частности сам Орбан заявил, что "угрозы Зеленского адресованы не ему лично, а всей Венгрии".
Со своей стороны министр иностранных дел Петер Сийярто интерпретировал слова как "угрозу убийства премьер-министра страны НАТО", а лидер оппозиции Петер Мадьяр отметил, что "ни один венгр не может быть объектом угроз от иностранного лидера".