Про це поінформував очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що відомо про захоплених інкасаторів і чи можуть вони отримати допомогу?

Згідно з офіційною заявою Ощадбанку, 5 березня в Угорщині безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі банку, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації.

Вони здійснювали планове перевезення іноземної валюти та банківських металів за контрактом між Raiffeisen Bank Austria та Ощадбанком України. У машинах перебувало близько 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

За даними GPS, затримані авто зараз знаходяться в центрі Будапешта поблизу однієї з угорських силових структур.

Українські консули досі не мають доступу до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень,

– заявив Сибіга.

Водночас представники Національної податкової та митної служби Угорщини стверджують, що інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині нібито в рамках розслідування щодо відмивання коштів.

Вони переконують, що заздалегідь поінформували українських колег про початок відповідної процедури, але, за їхніми словами, жодної реакції чи відповіді з українського боку не надійшло.

Яка передісторія?