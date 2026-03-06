Угорські силовики захопили українські інкасаторські автомобілі та витягли з транспорту тих, хто там знаходився. Про це пише Telex.
Як відбулося затримання українських інкасаторів?
За повідомленнями ЗМІ, Антитерористичний центр Угорщини (TEK) здійснив захоплення двох інкасаторських автомобілів з України, коли ті зупинилися на автозаправній станції поблизу Будапешта.
За даними джерел журналістів, у четвер, 5 березня, угорські силовики провели рейд на трасі М5. Правоохоронці зупинили автомобілі з українськими номерами, які перевозили готівку.
Під час операції бійці Антитерористичного центру витягли з машин людей, одягнених у чорне, і поклали їх на землю. Відомо, що за дійством спостерігали кілька очевидців.
Після завершення рейду колона автомобілів Антитерористичного центру вирушила у напрямку Будапешта.
Що відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?
У ніч на 6 березня у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Угорщині було захоплено інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які перевозили валюту та інші цінності з Австрії. У транспортних засобах перебували семеро громадян України.
Національний банк України виступив із офіційною заявою, в якій звинуватив угорську владу у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного банку. У НБУ наголосили, що перевезення вантажу здійснювалося відповідно до міжнародних правил й чинних митних процедур Європейського Союзу, тому жодних порушень з боку України не було.
За попередніми даними, інкасаторські автомобілі транспортували готівку та цінності. Зокрема, відомо про близько 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також 9 кілограмів золота.