Про це розповіли в офіційному каналі "Ощадбанку".

Дивіться також Можуть перебувати у центрі Будапешта, – НБУ зробив заяву про захоплення інкасаторів Угорщиною

Яка сума була у викрадених інкасаторських автівках?

За даними "Ощадбанку", інкасаторські автомобілі були затримані в ніч на 6 березня угорськими правоохоронцями під час регулярного перевезення валюти та цінних банківських металів.

"Ощадбанк" транспортував кошти та цінності в межах міжнародної угоди з "Райффазен Банк", Австрія. Усі документи на вантаж були оформлені за міжнародними правилами та європейськими митними вимогами, – кажуть у банку.

У затриманих автомобілях "Ощадбанку" було 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України,

– додали у заяві.

Чи відомо наразі місцеперебування затриманих громадян України та інкасаторських авто?