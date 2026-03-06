Про це розповіли в офіційному каналі "Ощадбанку".
Яка сума була у викрадених інкасаторських автівках?
За даними "Ощадбанку", інкасаторські автомобілі були затримані в ніч на 6 березня угорськими правоохоронцями під час регулярного перевезення валюти та цінних банківських металів.
"Ощадбанк" транспортував кошти та цінності в межах міжнародної угоди з "Райффазен Банк", Австрія. Усі документи на вантаж були оформлені за міжнародними правилами та європейськими митними вимогами, – кажуть у банку.
У затриманих автомобілях "Ощадбанку" було 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України,
– додали у заяві.
Чи відомо наразі місцеперебування затриманих громадян України та інкасаторських авто?
Національний банк України повідомив, що наразі зв'язок із затриманими працівниками "Ощадбанку", які є громадянами України, відсутній. Також невідоме і їхнє місце утримання.
Втім, сигнал GPS із затриманих інкасаторських авто свідчить про перебування у центрі Будапешта. Відомо, що саме на тій локації розташована одна із силових структур Угорщини.
Наразі влада Угорщини ніяк не пояснює та не коментує ситуацію, на відміну від української.
МЗС України уже надіслало офіційну ноту із вимогою негайно звільнити громадян України. Надалі, за словами Андрія Сибіги, міністерство планує звертатись до ЄС, щоб кваліфікувати незаконні дії Будапешта як "захоплення заручників та пограбування".