Свою реакцию в X опубликовал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Что сказали в Польше на похищение украинских инкассаторов?

Сикорский распространил сообщение главы МИД Украины Сибиги и добавил саркастический комментарий.

Они съели зебр, они украли деньги,

– написал польский министр о венграх.

Напомним, что в прошлом году Сикорский потроллил Орбана из-за его имения. Как тогда оказалось, неподалеку роскошной дачи венгерского премьера с лифтами, подземным паркингом и роскошным бассейном, бродили зебры и антилопы.

"Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?" – писал тогда Сикорский в X.

После огласки животные исчезли. Некоторые СМИ тогда предполагали, что их могли убить, чтобы уничтожить доказательства незаконного содержания.

Что известно о похищении инкассаторов?