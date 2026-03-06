Свою реакцию в X опубликовал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Что сказали в Польше на похищение украинских инкассаторов?
Сикорский распространил сообщение главы МИД Украины Сибиги и добавил саркастический комментарий.
Они съели зебр, они украли деньги,
– написал польский министр о венграх.
Напомним, что в прошлом году Сикорский потроллил Орбана из-за его имения. Как тогда оказалось, неподалеку роскошной дачи венгерского премьера с лифтами, подземным паркингом и роскошным бассейном, бродили зебры и антилопы.
"Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?" – писал тогда Сикорский в X.
После огласки животные исчезли. Некоторые СМИ тогда предполагали, что их могли убить, чтобы уничтожить доказательства незаконного содержания.
Что известно о похищении инкассаторов?
- Семь инкассаторов Сбербанка похитили в Будапеште во время транзита из Австрии в Украину 5 марта. Они перевозили с 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
- Венгрия обвинила Украину, что все это может принадлежать "украинской военной мафии" и уже похвасталась фото захваченных денег и золота. В то же время инкассаторов она собирается депортировать из страны.
- Между тем представители Нацбанка отправились в Будапешт, чтобы прояснить ситуацию, а полиция начала расследование.