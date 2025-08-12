Недавно независимый депутат Акош Хадзази провел митинг возле резиденции семьи Орбана в Гатванпушти. Полиция пыталась помешать участникам, но им удалось рассмотреть особняк с лестницы у ворот. После этого читатель The Telex снял видео имения с дрона, передает 24 Канал.

Как выглядит резиденция Орбана?

Раньше это была современная ферма, однако теперь конюшни заменены многоэтажными домами с лифтами. На участке нет признаков хозяйственной деятельности, зато есть бассейн и подземная парковка.

На видео также видно зебр, которые пасутся рядом с имением.

Собственность семьи Орбана с дрона: смотрите видео

Кроме того, Хадзази узнал о заказе энергетического сертификата для жилого здания на территории. Это опровергает официальную версию об исключительно сельскохозяйственном использовании.

Лживого премьера легче поймать, чем хромого пса,

– прокомментировал свою находку депутат.

Имение Орбана / Фото Telex

