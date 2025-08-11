Во время брифинга в Белом доме 11 августа Трамп поделился деталями своего разговора с Орбаном, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о беседе с Орбаном?

Американский президент рассказал, что интересовался мнением венгра, способна ли Украина победить Россию. По словам Трампа, Орбан взглянул на него так, будто собеседник задал ему глупый вопрос.

Премьер Венгрии отметил, что Россия – огромная страна.

Они (россияне – 24 Канал) побеждают по жизни, воюя. Они воюют. Это то, чем они занимаются,

– процитировал Трамп Орбана.

Также Орбан заявил Трампу, что Китай победит США торговлей, а Россия – войной. "Это было очень интересно", – подытожил республиканец свою беседу с венгерским коллегой.

К слову, во время брифинга президент США сделал ряд заявлений относительно его предстоящей встречи с Путиным на Аляске. Он анонсировал "обмен территориями", а также выразил недовольство тем, что Владимиру Зеленскому для обмена землями требуется конституционное одобрение.