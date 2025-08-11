Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу немецкого правительства в Х (ранее твитер).

Что известно о переговорах 13 августа?

Канцлер Германии отметил, что в ходе переговоров речь пойдет о "вариантах давления на Россию, о возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях безопасности".

"Для этого мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", – отметил он.

Согласно данным СМИ, 13 августа состоится три видеоконференции подряд. Сначала в 14:00 проведут переговоры продолжительностью примерно час с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После этого будет еще одно обсуждение – с президентом США и вице-президентом Джей Ди Венсом, лидерами ЕС и Зеленским.

А уже после начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных".