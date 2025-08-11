Під час брифінгу у Білому домі 11 серпня Трамп поділився деталями своєї розмови із Орбаном, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про бесіду з Орбаном?

Американський президент розповів, що цікавився думкою угорця, чи здатна Україна перемогти Росію. За словами Трампа, Орбан поглянув на нього так, ніби співрозмовник поставив йому дурне питання.

Прем'єр Угорщини зазначив, що Росія – величезна країна.

Вони (росіяни – 24 Канал) перемагають по життю, воюючи. Вони воюють. Це те, чим вони займаються,

– процитував Трамп Орбана.

Також Орбан заявив Трампу, що Китай переможе США торгівлею, а Росія – війною. "Це було дуже цікаво", – підсумував республіканець свою бесіду з угорським колегою.

До слова, під час брифінгу президент США зробив низку заяв щодо його майбутньої зустрічі з Путіним на Алясці. Він анонсував "обмін територіями", а також висловив незадоволення тим, що Володимиру Зеленському для обміну землями потрібне конституційне схвалення.