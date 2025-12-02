Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что, по его мнению, в Украине нет политического кризиса, а в этом заявлении не было конкретных предложений относительно действий против Венгрии, которая подрывает европейское единство.

Что делать Европе с Венгрией и действительно ли в Украине политический кризис?

Европейскому Союзу следует рассмотреть возможные меры воздействия на Венгрию, в частности ограничение права голоса или финансирования, чтобы защитить основополагающие принципы организации.

"Нам и нашим европейским друзьям надо прекращать заниматься констатациями, а переходить к конкретным предложениям, которые могут улучшить ситуацию", – подчеркнул Огрызко.

По мнению экс-министра, сейчас в Украине происходят четкие и адекватные действия правоохранительных органов по разоблачению коррупции, которая, проникла в высшие уровни власти.

Кризис – это когда правительство уходит в отставку, президент исчезает, неизвестно, что происходит в стране. У нас есть правительство, Верховная Рада, президент – сменился чиновник, причем здесь политический кризис?

– отметил Огрызко.

Он призвал спокойно и взвешенно оценивать события, в частности работу антикоррупционных органов Украины. И подчеркнул, что борьба с коррупцией ведется планомерно и это демонстрирует, что Украина выбрала правильный путь и не боится публичных негативных реакций.

"Мы не сходим с европейского курса. Почему мы боремся с коррупцией? Потому что это предпосылка членства в европейской семье. Хотя, будем откровенны, далеко не у всех членов ЕС все так чисто и красиво, как некоторые пытаются подать", – подытожил Огрызко.

Что известно о визите Орбана в Москву?