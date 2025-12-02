Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що, на його думку, в Україні немає політичної кризи, а в цій заяві не було конкретних пропозицій щодо дій проти Угорщини, яка підриває європейську єдність.
Дивіться також: Президент Польщі Навроцький скасував зустріч з Орбаном після його візиту до Москви
Що робити Європі з Угорщиною і чи справді в Україні політична криза?
Європейському Союзу слід розглянути можливі заходи впливу на Угорщину, зокрема обмеження права голосу або фінансування, щоб захистити засадничі принципи організації.
"Нам і нашим європейським друзям треба припиняти займатися констатаціями, а переходити до конкретних пропозицій, які можуть покращити ситуацію", – наголосив Огризко.
На думку ексміністра, зараз в Україні відбуваються чіткі та адекватні дії правоохоронних органів із викриття корупції, яка, проникла до найвищих рівнів влади.
Криза – це коли уряд йде у відставку, президент зникає, невідомо, що відбувається в країні. У нас є уряд, Верховна Рада, президент – змінився чиновник, причому тут політична криза?
– зазначив Огризко.
Він закликав спокійно й зважено оцінювати події, зокрема роботу антикорупційних органів України. Й підкреслив, що боротьба з корупцією ведеться планомірно і це демонструє, що Україна обрала правильний шлях і не боїться публічних негативних реакцій.
"Ми не сходимо з європейського курсу. Чому ми боремося з корупцією? Тому що це передумова членства в європейській сім'ї. Хоча, будьмо відверті, далеко не у всіх членів ЄС все так чисто і красиво, як дехто намагається подати", – підсумував Огризко.
Що відомо про візит Орбана до Москви?
- У п’ятницю, 28 листопада, прем’єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо постачання нафти та газу в Угорщину.
- Під час зустрічі Путін повідомив про готовність провести зустріч з Трампом у Будапешті, яку підтримує Орбан.
- Орбан вважає, що після війни Україна має стати "буферною державою" між Заходом і Росією, а її кордони слід визначити на міжнародній мирній конференції.