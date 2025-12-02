Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що, на його думку, в Україні немає політичної кризи, а в цій заяві не було конкретних пропозицій щодо дій проти Угорщини, яка підриває європейську єдність.

Що робити Європі з Угорщиною і чи справді в Україні політична криза?

Європейському Союзу слід розглянути можливі заходи впливу на Угорщину, зокрема обмеження права голосу або фінансування, щоб захистити засадничі принципи організації.

"Нам і нашим європейським друзям треба припиняти займатися констатаціями, а переходити до конкретних пропозицій, які можуть покращити ситуацію", – наголосив Огризко.

На думку ексміністра, зараз в Україні відбуваються чіткі та адекватні дії правоохоронних органів із викриття корупції, яка, проникла до найвищих рівнів влади.

Криза – це коли уряд йде у відставку, президент зникає, невідомо, що відбувається в країні. У нас є уряд, Верховна Рада, президент – змінився чиновник, причому тут політична криза?

– зазначив Огризко.

Він закликав спокійно й зважено оцінювати події, зокрема роботу антикорупційних органів України. Й підкреслив, що боротьба з корупцією ведеться планомірно і це демонструє, що Україна обрала правильний шлях і не боїться публічних негативних реакцій.

"Ми не сходимо з європейського курсу. Чому ми боремося з корупцією? Тому що це передумова членства в європейській сім'ї. Хоча, будьмо відверті, далеко не у всіх членів ЄС все так чисто і красиво, як дехто намагається подати", – підсумував Огризко.

