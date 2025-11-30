Про це у неділю повідомив у соцмережі голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, передає 24 Канал.

Дивіться також Перекладачка Орбана неправильно переклала йому слова Путіна про Україну, коли він був у Москві

Чому президент Польщі скасував зустріч з Орбаном?

Пшидач зазначив, що президент Навроцький послідовно підтримує пошук реальних шляхів припинення війни в Україні.

Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі,

– написав Пшидач.

Там Навроцький обговорюватиме питання безпеки та співпраці в Центральній Європі разом із президентами Чехії, Словаччини та Угорщини.

У середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де відбудеться саміт лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав приїхати з візитом до Будапешта та провести зустрічі, зокрема з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Ще до офіційного оголошення Пшидача колишній прем’єр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію, назвавши поєднання поїздки Орбана до Путіна та візиту Навроцького до Угорщини хаосом.

"Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання", – наголосив Туск.

Що відомо про візит Орбана до Москви?