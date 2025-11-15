Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Навроцького під час мітингу з нагоди 100 дня його президентства в Мінську Мазовецькому, передає Kresy.pl.

Що сказав Навроцький про подальшу допомогу українцям у Польщі?

Кароль Навроцький сказав, що хоче керуватися принципом рівності для поляків і всіх національних меншин у Польщі. Тобто він не планує надалі продовжувати окрему підтримку українців, підписуючи знову змінену версію закону про допомогу. Наразі, держава регулює, зокрема, виплати 800+ та медичну страховку для біженців з України. Надалі президент хоче вдосконалити цю підтримку.

Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, що, поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість, я нагадую вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє,

– сказав Навроцький.

Окремо посадовець наголосив, що у Польщі до українців будуть ставитися, як до будь-якої іншої національної меншини.

Раніше Кароль Навроцький не підтримав законопроєкт, що передбачав допомогу для непрацевлаштованих українців у Польщі, вважаючи, що таке рішення буде несправедливим щодо поляків. Врешті решт, президент ухвалив змінений закон, який нібито ґрунтується на "відповідальності за стабільність країни".

Навроцький сказав також кілька слів про наступні правові рішення щодо українців. За його словами, уряд повинен розробити принципи, що забезпечать як добробут громадян Польщі, так й українців у цій країні.

Які обмеження зараз діють в допомозі українцям у Польщі?