Слідство вважає, що виконавці диверсії діяли на замовлення російських спецслужб. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про запит Польщі до Інтерполу?

Бюро міжнародного співробітництва Головного управління Національної поліції Польщі 7 грудня подало запит на видачу "червоних" повідомлень Інтерполу виконавцям диверсій на залізниці. У скоєнні злочину підозрюють двох громадян України – Олександра Кононова та Євгенія Іванова.

Відповідно до "червоного" ордеру Інтерполу виконавців диверсії розшукуватимуть у 190 країнах світу, а будь-яка держава, яка встановить їхнє місцеперебування, повинна затримати підозрюваних осіб та передати їх Польщі.

Після подання документів Польщею, Інтерпол має їх детально дослідити й тільки потім прийняти відповідне рішення. За словами Катажини Новак із Головного управління Національної поліції, організація не має конкретно встановленого терміну з прийняття тих чи інших рішень.

Крім того, Новак повідомила, що підозрювані покинули територію Польщі одразу після скоєння злочину, ймовірно, у напрямку Білорусі.

Наразі відомо, що польська прокуратура звинуватила двох українців за трьома статтями, зокрема шпигунство, акт саботажу на замовлення російської спецслужби, створення загрози катастрофи в наземному русі та використання вибухівки.

Які деталі саботажу на польській залізниці відомі?