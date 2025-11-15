Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Навроцкого во время митинга по случаю 100 дня его президентства в Минске Мазовецком, передает Kresy.pl.
Смотрите также "Ты, бл*дь, убирайся в Украину": в Польше 16-летний подросток жестоко избил украинку
Что сказал Навроцкий о дальнейшей помощи украинцам в Польше?
Кароль Навроцкий сказал, что хочет руководствоваться принципом равенства для поляков и всех национальных меньшинств в Польше. То есть он не планирует в дальнейшем продолжать отдельную поддержку украинцев, подписывая вновь измененную версию закона о помощи. Сейчас, государство регулирует, в частности, выплаты 800+ и медицинскую страховку для беженцев из Украины. В дальнейшем президент хочет усовершенствовать эту поддержку.
Я подписал закон второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что, пока за нами наблюдают премьер-министр и парламентское большинство, я напоминаю вам, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз,
– сказал Навроцкий.
Отдельно чиновник отметил, что в Польше к украинцам будут относиться, как к любому другому национальному меньшинству.
Ранее Кароль Навроцкий не поддержал законопроект, предусматривающий помощь для нетрудоустроенных украинцев в Польше, считая, что такое решение будет несправедливым по отношению к полякам. В конце концов, президент принял измененный закон, который якобы основывается на "ответственности за стабильность страны".
Навроцкий сказал также несколько слов о следующих правовых решениях в отношении украинцев. По его словам, правительство должно разработать принципы, что обеспечат как благосостояние граждан Польши, так и украинцев в этой стране.
Какие ограничения сейчас действуют в помощи украинцам в Польше?
После того, как документ, подписанный Каролем Навроцким, вступил в силу, помощь на детей под названием "800+" смогут получать только родители, которые работают в Польше, и при условии, что их ребенок учится в местной школе. Чтобы претендовать на помощь, украинец должен зарабатывать не менее 50% минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 2 333 злотых брутто.
Для взрослых граждан, нетрудоустроенных в Польше, действуют ограничения в медицинских услугах, в частности в доступе к некоторым программам здравоохранения, медицинской реабилитации, стоматологического лечения и программы борьбы с наркотиками. В то же время бесплатный доступ к большинству медицинских услуг сохраняется.
Согласно расчетам, новые правила выплат смогут сэкономить около 270 миллионов злотых экономии в 2026 году.
Завершая речь Навроцкий отметил, что ежедневно работает ради безопасности, процветания, развития и будущего всех граждан.