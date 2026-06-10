Как может вырасти сеть "Новой почты" в Польше?

Сейчас Nova Post имеет в Польше 122 точки обслуживания различных форматов, пишет Wiadomości Handlowe.

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Генеральный директор Nova Post в Польше Якуб Карон говорит, что сеть сегодня включает:

30 собственных отделений;

16 франчайзинговых отделений;

31 мини-отделение;

45 пунктов PUDO, расположенных на базе кафе, гостиниц, сервисных центров, медицинских учреждений и других партнерских бизнесов.

Нашей отправной точкой была попытка адаптировать украинскую бизнес-модель к реалиям ЕС, с особым акцентом на Польшу. Нашим текущим приоритетом является достижение полного соответствия ожиданиям и предпочтениям местных клиентов. Одна из целей – трансформироваться из украинского оператора, обслуживающего граждан Украины, в полностью европейскую компанию,

– говорит гендиректор.

План на 2026 год – открыть еще примерно 300 отделений. Новые открытия должны усилить позиции компании в различных регионах Польши и сделать услуги более доступными для клиентов.

Как отметил руководитель польского подразделения, пока основной аудиторией компании остаются украинцы.

80% клиентов Nova Post в Польше составляют украинцы, а 90% отправлений связаны с доставкой между Польшей и Украиной,

– говорит Якуб Карон.

Поэтому компания планирует активнее работать с польскими предпринимателями, особенно в сфере электронной коммерции.

Что надо знать о "Новой почте"?