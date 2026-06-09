Что сообщили в "Новой почте"

Отмечается, что решение из соображений безопасности из-за постоянных обстрелов врага, о чем сообщили в "Новой почте".

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Отделение №3 не будет работать с 9 июня.

Отделение №1 продолжит работать до 18 июня, а потом тоже приостановит свою работу.

В компании добавили: для того, чтобы местные жители могли получать самое необходимое, в городе продолжают работать 9 почтоматов. "Новая почта" пообещала делать все возможное, чтобы обеспечить их логистику, пока это будет безопасно для водителей и курьеров.

До последнего наши коллеги продолжали работать, чтобы в городе оставалась жизненно необходимая поддержка: возможность получить лекарства и продукты, отправить необходимые вещи родным, зарядить гаджеты во время блэкаутов и оставаться на связи с внешним миром,

– говорится в заметке.

Обратите внимание! Только в мае жители Дружковки отправили и получили около 10 тысяч посылок.

В заметке сообщили, что отделение №1 обеспечивали шесть человек: руководитель Дмитрий, операторы Владимир, Денис, Дмитрий и Андрей, а также водитель Александр, который работает на два отделения.

На отделении №3 работниками были три человека: руководитель Иван и операторы Александр и Кирилл.

Мы благодарны каждому из них за отвагу, выдержку и преданность своему делу,

– написали в сообщении.

На период временной остановки всем работникам предложена работа в более безопасных регионах.

Заметьте! "Новая почта" пообещала обязательно вернуться в Дружковку и другие города Донецкой области, как только это станет возможным.

Какие есть еще новости о "Новой почте"

В понедельник, 8 июня, "Новая почта" сообщила, что ночью в результате российского обстрела Харькова было повреждено депо №5 компании. В помещении на момент попадания находилось 363 отправления. Общая стоимость около 1 миллиона гривен. Компания заверила, что компенсирует объявленную стоимость поврежденных отправлений. Впоследствии "Новая почта" сообщит украинцам детали возмещения.

А в апреле "Новая почта" закрыла отделение в Запорожье. Речь идет о поселке Камышеваха Запорожской области. Почти 2 года отделение помогало прифронтовой общине, а только за март 2026 года через него прошло 10 тысяч посылок. Но ситуация с безопасностью больше не позволяет работать отделению. Постоянные обстрелы, FPV-дронов и близость к линии фронта стали ежедневным риском для работников компании и ее клиентов.