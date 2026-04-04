Стоимость доставки увеличится минимум на 10 гривен. Об этом говорится в заявлении "Новой почты".

Что известно об изменении тарифов на доставку посылок?

С 13 апреля 2026 года компания обновляет тарифы на свои услуги доставки. Как объясняют в компании, это решение связано с необходимостью адаптировать цены к текущим экономическим условиям. В частности, выросли расходы на топливо, электроэнергию и услуги партнеров, а также общая операционная нагрузка. В то же время компания продолжает инвестировать в стабильность работы, безопасность отправлений и повышение зарплат работникам.

Часть услуг останется без изменений. В частности, бесплатными остаются упаковки малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресация в пути и комиссия за объявленную ценность до 500 грн. Также не изменится стоимость хранения посылок, услуги "Пункт передачи", доплаты за отправку из села и упаковки средних и больших посылок.

В то же время обновляются базовые тарифы. Стоимость доставки:

документов составит 70 гривен по городу и 80 гривен по Украине,

посылок до 2 килограммов будет стоить 70 гривен в пределах города и 90 гривен по Украине,

посылок до 10 килограммов – 115 гривен и 135 гривен соответственно,

посылок до 30 килограммов – 180 гривен и 200 гривен,

для грузов свыше 30 килограммов тариф составит 7 гривен за килограмм в пределах города и от 11 гривен за килограмм при доставке по Украине в зависимости от тарифной зоны.

Что нужно знать пользователям услуг "Новой почты"?