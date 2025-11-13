Сталося це 11 листопада близько четвертої ранку. Про обурливий інцидент розповіла в мережі дочка постраждалої Ельвіра Науман.
Актуально Польща скасувала статус біженця деяким українцям: у чому причина
Як у Польщі напали на українку?
За її словами, її мати, яка працює таксисткою, везла підлітка з клубу. Під час поїздки він вимагав, щоб водійка змінила маршрут і заїхала на заправку, замість того щоб їхати за вказаною у системі адресою.
Коли жінка відмовилася, хлопець почав смикати її за одяг і намагався пересісти на водійське сидіння, вигукуючи образи й погрози: "якщо ти, к*рво, мене не підвезеш, то я поїду сам". Українка вийшла з автомобіля, тоді нападник накинувся на неї.
Уявіть собі ніч. Уявіть собі, як молодий хлопець одним ударом по коліну збиває жінку з ніг. Уявіть собі, як він б'є її, коли вона лежить на землі. Вона кричить від болю і страху. Це його не зупиняє,
– поділилася Ельвіра.
За словами доньки постраждалої, під час побиття хлопець вигукував, що українка, мовляв, "це заслужила", ображав її та вимагав "повертатися в Україну". У якийсь момент він дістав телефон, нібито щоб зняти відео чи зробити фото, чим жінка скористалася, щоб утекти й подзвонити у двері будинку, біля якого відбувався напад. Однак той наздогнав її й продовжив бити.
Внаслідок нападу на тілі жінки залишилися численні синці, рентген показав щілиноподібний перелом без зміщення в ділянці десятого правого ребра. Донька зазначила, що мати перебуває у вкрай важкому психологічному стані та, ймовірно, ще довго не зможе оговтатися від пережитого.
Я хочу, щоб ця історія була відома. На її місці могла бути ваша мама, сестра, донька або дружина,
– додала донька постраждалої.
У поліції Лешна підтвердили факт звернення із заявою про напад і повідомили про початок розслідування. Заступниця комісара Моніка Жимелка у коментарі виданню Głos Wielkopolski зазначила, що справа є "складною та багатошаровою". Усі зібрані матеріали передадуть до Суду у справах сім'ї та неповнолітніх, який ухвалить рішення щодо 16-річного нападника.
До слова, згідно з опитуванням варшавського центру громадської думки CBOS, у Польщі фіксують дедалі більше випадків дискримінації та ворожого ставлення до українців, а рівень підтримки прийому українських біженців впав з 94% у 2022 році до 48% у 2025-му.
Подібні інциденти в Польщі
У варшавській Бялоленці ввечері 4 вересня відбувся жорстокий напад на трьох молодих українців. За даними поліції, нападники спершу ображали їх лайкою через національність, а потім перейшли до побиття.
Влітку в країні затримали чоловіка, який протягом дев'яти днів утримував українку та завдавав їй побоїв. Жінці вдалося вирватися й звернутися по допомогу до слідчого ізолятора.
Також у Польщі затримали відомого антиукраїнського активіста Пйотра Н., якому висунули шість нових обвинувачень, зокрема за пропаганду насильства й розпалювання ненависті. Під час затримання в його організмі виявили THC, що може свідчити про керування транспортом під дією наркотичних речовин.