Сталося це 11 листопада близько четвертої ранку. Про обурливий інцидент розповіла в мережі дочка постраждалої Ельвіра Науман.

Як у Польщі напали на українку?

За її словами, її мати, яка працює таксисткою, везла підлітка з клубу. Під час поїздки він вимагав, щоб водійка змінила маршрут і заїхала на заправку, замість того щоб їхати за вказаною у системі адресою.

Коли жінка відмовилася, хлопець почав смикати її за одяг і намагався пересісти на водійське сидіння, вигукуючи образи й погрози: "якщо ти, к*рво, мене не підвезеш, то я поїду сам". Українка вийшла з автомобіля, тоді нападник накинувся на неї.

Уявіть собі ніч. Уявіть собі, як молодий хлопець одним ударом по коліну збиває жінку з ніг. Уявіть собі, як він б'є її, коли вона лежить на землі. Вона кричить від болю і страху. Це його не зупиняє,

– поділилася Ельвіра.

За словами доньки постраждалої, під час побиття хлопець вигукував, що українка, мовляв, "це заслужила", ображав її та вимагав "повертатися в Україну". У якийсь момент він дістав телефон, нібито щоб зняти відео чи зробити фото, чим жінка скористалася, щоб утекти й подзвонити у двері будинку, біля якого відбувався напад. Однак той наздогнав її й продовжив бити.

Внаслідок нападу на тілі жінки залишилися численні синці, рентген показав щілиноподібний перелом без зміщення в ділянці десятого правого ребра. Донька зазначила, що мати перебуває у вкрай важкому психологічному стані та, ймовірно, ще довго не зможе оговтатися від пережитого.

Я хочу, щоб ця історія була відома. На її місці могла бути ваша мама, сестра, донька або дружина,

– додала донька постраждалої.

У поліції Лешна підтвердили факт звернення із заявою про напад і повідомили про початок розслідування. Заступниця комісара Моніка Жимелка у коментарі виданню Głos Wielkopolski зазначила, що справа є "складною та багатошаровою". Усі зібрані матеріали передадуть до Суду у справах сім'ї та неповнолітніх, який ухвалить рішення щодо 16-річного нападника.

До слова, згідно з опитуванням варшавського центру громадської думки CBOS, у Польщі фіксують дедалі більше випадків дискримінації та ворожого ставлення до українців, а рівень підтримки прийому українських біженців впав з 94% у 2022 році до 48% у 2025-му.

Подібні інциденти в Польщі