Далі йдуть українці та білоруси.

З чим це пов'язано?

За даними Управління у справах іноземців, від початку 2020 року до 20 жовтня 2025 року було ухвалено 410 рішень про скасування міжнародного захисту (статусу біженця, притулку чи тимчасового захисту). Зокрема, 336 стосувалися росіян, 38 – українців, а 15 – білорусів.

У 2020 році винесено 107 таких рішень, у 2021-му – 64, у 2022-му – 42, у 2023-му – 75, у 2024-му – 71. Станом на 20 жовтня 2025 року статусу міжнародного захисту було позбавлено ще 52 іноземців.

У 70% випадків причиною скасування є "ситуації, коли обставини, за яких його було надано, перестали існувати або змінилися таким чином, що захист більше не потрібен". Близько 15% рішень ухвалюють із міркувань безпеки. У таких випадках ініціатива може надходити від командира підрозділу прикордонної служби, командира поліції провінції, керівника Агентства внутрішньої безпеки або міністра юстиції.

Зауважимо, що, за даними ODP, у Польщі проживає понад 1 мільйон українських громадян. Водночас за останні п'ять років громадянство Польщі отримали лише 26 тисяч осіб.

Біженці з України у Польщі: що варто знати?