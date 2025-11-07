Водночас в Іспанії, Латвії, Норвегії рівень зайнятості біженців з України вважається низьким. Про це пише 24 Канал з посиланням на Notes from Poland.

Де працює найбільше українських біженців?

Відповідно до звіту OECD, 78% українців, які були змушені тікати від війни в Україні, були працевлаштовані у Польщі. Наступні найвищі показники були зафіксовані в Литві (72%) та Великій Британії (69%).

10 країн з найбільшою часткою працевлаштованих українців:

Польща – 78%; Литва – 72%; Велика Британія – 69%; Швеція – 66%; Чехія – 63%; Данія – 62%; США – 61%; Естонія – 59%; Нідерланди – 59%; Франція – 42%.

Однак у частині країн рівень працевлаштування українців залишається низьким. Зокрема, в Іспанії роботу знайшли лише близько 17% біженців, у Норвегії – 31%, у Латвії – 33%.

У звіті зазначають, що такі відмінності зумовлені специфікою місцевих ринків праці, рівнем кваліфікації новоприбулих та особливостями інтеграційної політики. Натомість високі показники Польщі пояснюють її близькістю до України, мовною спорідненістю та швидким відкриттям доступу українців до працевлаштування.

