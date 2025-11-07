В то же время в Испании, Латвии, Норвегии уровень занятости беженцев из Украины считается низким. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Notes from Poland.

Читайте также Революция на рынке труда: в Польше меняются правила оплаты труда

Где работает больше всего украинских беженцев?

Согласно отчету OECD, 78% украинцев, которые были вынуждены бежать от войны в Украине, были трудоустроены в Польше. Следующие самые высокие показатели были зафиксированы в Литве (72%) и Великобритании (69%).

10 стран с наибольшей долей трудоустроенных украинцев:

Польша – 78%; Литва – 72%; Великобритания – 69%; Швеция – 66%; Чехия – 63%; Дания – 62%; США – 61%; Эстония – 59%; Нидерланды – 59%; Франция – 42%.

Однако в части стран уровень трудоустройства украинцев остается низким. В частности, в Испании работу нашли лишь около 17% беженцев, в Норвегии – 31%, в Латвии – 33%.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

В отчете отмечают, что такие различия обусловлены спецификой местных рынков труда, уровнем квалификации новоприбывших и особенностями интеграционной политики. Зато высокие показатели Польши объясняют ее близостью к Украине, языковым родством и быстрым открытием доступа украинцев к трудоустройству.

Какие новости о работе за рубежом стоит знать?