Сколько зарабатывают в Польше – расскажет 24 Канал со ссылкой на GUS.

Какие зарплаты в Польше?

Согласно обновленной статистике, медианная месячная зарплата в мае 2025 года составила 7 082 злотых брутто. Для сравнения, средняя зарплата по Польше в мае составила 8 678,90 злотых брутто, что на 1 596,90 злотых больше.

Важно! Разница между медианной и средней (арифметической) зарплатой заключается в том, как они вычисляются и что именно отражают. Средняя зарплата показывает среднюю сумму, которую "в среднем" получает работник. А при подсчете медианной зарплаты упорядочивают от наименьшей до наибольшей, и берут сумму, которая стоит посередине.



Средняя зарплата почти всегда выше медианной, потому что ее "поднимают" большие доходы небольшой группы людей. Медиана лучше показывает, сколько реально зарабатывает большинство людей.

По сравнению с апрелем, когда медианная зарплата составляла 7 262 злотых, в мае произошло снижение. Тогда разница между медианой и средней была еще больше – медиана была ниже на 20,6%.

Это еще не все различия

В отчете также отражена разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. Мужчины получали в среднем 7 299,68 злотых, тогда как женщины – 6 897,36 злотых. Данные указывают на наличие гендерного разрыва в оплате труда.



Реальная зарплата в Польше значительно ниже средней по стране / Фото Africa Images

Какие работы в Польше наиболее оплачиваемые?

Как пишет MamBiznes.pl, самые высокие зарплаты в Польше получают специалисты с высоким уровнем ответственности и узкой специализацией.

Среди самых оплачиваемых профессий – врачи узкого профиля, в частности анестезиологи и кардиологи. Их доходы могут достигать даже 30 тысяч злотых брутто в месяц, что делает медицину одной из самых прибыльных сфер в стране.

В Польше меняются правила оплаты труда