Далее следуют украинцы и белорусы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на In Poland.

С чем это связано?

По данным Управления по делам иностранцев, с начала 2020 года до 20 октября 2025 года было принято 410 решений об отмене международной защиты (статуса беженца, убежища или временной защиты). В частности, 336 касались россиян, 38 – украинцев, а 15 – белорусов.

В 2020 году вынесено 107 таких решений, в 2021-м – 64, в 2022-м – 42, в 2023-м – 75, в 2024-м – 71. По состоянию на 20 октября 2025 года статуса международной защиты были лишены еще 52 иностранца.

В 70% случаев причиной отмены являются "ситуации, когда обстоятельства, при которых она была предоставлена, перестали существовать или изменились таким образом, что защита больше не нужна". Около 15% решений принимают из соображений безопасности. В таких случаях инициатива может исходить от командира подразделения пограничной службы, командира полиции провинции, руководителя Агентства внутренней безопасности или министра юстиции.

Заметим, что, по данным ODP, в Польше проживает более 1 миллиона украинских граждан. В то же время за последние пять лет гражданство Польши получили только 26 тысяч человек.

