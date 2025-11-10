Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Евростата.

Почему увеличилось количество беженцев из Украины в Европе?

За сентябрь европейские страны приняли больше всего с 2023 года решений о временной защите. За месяц убежище за рубежом получили 79 205 украинцев. Количество граждан Украины в Европе выросло на 49%, по сравнению с августом.

Причиной увеличения количества украинских беженцев, вероятно, является принятое решение правительством Украины относительно пересечения границы мужчинами от 18 до 22 лет включительно.

Неизвестно, именно эта категория украинцев больше всего пополнила количество беженцев. Однако в коммюнике рассказали, куда чаще всего едут люди.

В сентябре больше всего украинцев (12 960) получили временную защиту в Польше.

Германия оказалась на втором месте по приросту украинцев (7 585).

В Чехию за месяц приехали 3 455 беженцев.

А вот во Франции беженцев наоборот стало меньше. За месяц от временной защиты в стране отказались 240 украинцев.

Интересно, что в Чехии, Польше и Эстонии соотношение украинцев к местным жителям составляет 35,7, 27,6 и 25,5 человек соответственно на тысячу населения. Среди беженцев больше всего женщин – 44%, детей – 31%, а количество мужчин пока держится на уровне 25,1% несовершеннолетние, взрослые мужчины составляют 25,1%.

Отметим! Европейский Совет принял решение о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Что известно о наплыве украинцев в Европе?