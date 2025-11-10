Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Євростату.

Чому збільшилася кількість біженців з України в Європі?

За вересень європейські країни ухвалили найбільше з 2023 року рішень про тимчасовий захист. За місяць притулок за кордоном отримали 79 205 українців. Кількість громадян України в Європі зросла на 49%, порівняно із серпнем.

Причиною збільшення кількості українських біженців, ймовірно, є ухвалене рішення урядом України щодо перетину кордону чоловіками від 18 до 22 років включно.

Невідомо, чи саме ця категорія українців найбільше поповнила кількість біженців. Однак у комюніке розповіли, куди частіше за все їдуть люди.

У вересні найбільше українців (12 960) отримали тимчасовий захист у Польщі.

Німеччина опинилася на другому місці за приростом українців (7 585).

До Чехії за місяць приїхали 3 455 біженців.

А от у Франції біженців навпаки стало менше. За місяць від тимчасового захисту в країні відмовилися 240 українців.

Цікаво, що в Чехії, Польщі та Естонії співвідношення українців до місцевих жителів складає 35,7, 27,6 та 25,5 людей відповідно на тисячу населення. Серед біженців найбільше жінок – 44%, дітей – 31%, а кількість чоловіків поки що тримається на рівні 25,1% неповнолітні, дорослі чоловіки становлять 25,1%.

Зазначимо! Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Що відомо про наплив українців у Європі?