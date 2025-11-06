Близько 1000 українців цієї вікової групи подали заявки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Swissinfo.
Яка ситуація у Швейцарії?
За даними Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), через кілька днів після того, як у серпні набули чинності нові правила виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років, кількість заяв на захист від цих осіб зросла по всій Європі. Зокрема, у Швейцарії.
Наприкінці серпня було лише 3 заяви. А в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно досягла максимуму у 185 у середині жовтня. На той час третину всіх заяв подали українці віком від 18 до 22 років.
Зазначається, що зростання кількості заяв на отримання статусу захисту S у Швейцарії, зафіксоване з вересня, переважно зумовлене збільшенням звернень саме від цієї категорії осіб. Нині вони складають приблизно 30% від загальної кількості поданих заяв.
Проте в останні тижні зменшилась кількість звернень до федеральних центрів надання притулку. SEM підкреслює, що вже кілька днів спостерігається все більше ознак того, що пік заяв S від осіб з цієї групи минув.
Зауважимо, що 1 листопада у Швейцарії набули чинності нові правила надання тимчасового захисту громадянам України. Зокрема, як пише SRF, автоматичний статус захисту S не поширюється на жителів семи західних областей України: Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької.
Що відбувається в інших країнах?
У Німеччині різко побільшало українців. Це пов'язано зі скасуванням заборони на виїзд для українських чоловіків віком 18 – 22 років. Кількість шукачів притулку у країні зросла з приблизно 100 на тиждень до близько 1 000.
Українських біженців у Чехії стало вдвічі більше. Причиною називають також дозвіл на виїзд українських чоловіків від 18 до 22 років. У вересні 2025 року видавали близько 1,5 тисячі дозволів на проживання кожного місяця. У жовтні цей показник зріс до понад 3 тисяч.