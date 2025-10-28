В МЗС Чехії заявили, що це пов'язано із дозволом на виїзд з України чоловіків віком 18 – 22 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Novinky.cz.

Чому побільшало біженців у Чехії?

У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що у вересні 2025 року видавали близько 1,5 тисячі дозволів на проживання кожного місяця. Вже у жовтні цей показник зріс до понад 3 тисяч. У вересні відомство зафіксувало рекордний показник – було видано 13,5 тисяч дозволів на тимчасовий захист.

Причиною називають те, що українським чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. Саме тому кількість заяв збільшилась.

Загалом у Чехії проживає приблизно 400 тисяч українців. Хоч Німеччина є лідером за загальною кількістю біженців – понад 1 мільйон осіб, однак саме Чехія посідає перше місце в ЄС за часткою українців щодо населення. Тобто у цій країні на кожного місцевого жителя припадає більше українців, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу.

Уряд Чехії запевняє, що ставлення до українців залишиться незмінним, а статус тимчасового захисту, чинний до березня 2026 року, планують продовжити на рівні всього ЄС.

Яка ситуація у Німеччині?

За інформацією Welt, кількість біженців у Німеччині зросла через дозвіл на виїзд з України для чоловіків 18 – 22 років. Їхня кількість збільшилась з приблизно 100 на тиждень до приблизно тисячі. Однак у Федеральному міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що наразі невідомо, чи це "тимчасове явище".

Що варто знати про біженців у Європі?