В МЗС Чехії заявили, що це пов'язано із дозволом на виїзд з України чоловіків віком 18 – 22 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Novinky.cz.
Чому побільшало біженців у Чехії?
У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що у вересні 2025 року видавали близько 1,5 тисячі дозволів на проживання кожного місяця. Вже у жовтні цей показник зріс до понад 3 тисяч. У вересні відомство зафіксувало рекордний показник – було видано 13,5 тисяч дозволів на тимчасовий захист.
Причиною називають те, що українським чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. Саме тому кількість заяв збільшилась.
Загалом у Чехії проживає приблизно 400 тисяч українців. Хоч Німеччина є лідером за загальною кількістю біженців – понад 1 мільйон осіб, однак саме Чехія посідає перше місце в ЄС за часткою українців щодо населення. Тобто у цій країні на кожного місцевого жителя припадає більше українців, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу.
Уряд Чехії запевняє, що ставлення до українців залишиться незмінним, а статус тимчасового захисту, чинний до березня 2026 року, планують продовжити на рівні всього ЄС.
Яка ситуація у Німеччині?
За інформацією Welt, кількість біженців у Німеччині зросла через дозвіл на виїзд з України для чоловіків 18 – 22 років. Їхня кількість збільшилась з приблизно 100 на тиждень до приблизно тисячі. Однак у Федеральному міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що наразі невідомо, чи це "тимчасове явище".
Що варто знати про біженців у Європі?
У Польщі заявили, що більше не можуть приймати українських біженців. Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач зауважив, що країна вичерпала ліміт на прийом українців, які тікають від війни. Водночас польський уряд має намір працювати з інтеграцією та адаптацією громадян України, яке вже проживають в країні.
Австрія закриває останній центр прийому біженців з України. Мовиться про притулок Quartier Schlossberg у Відні, який припинить свою роботу до кінця 2025 року. Це пояснюють тим, що довгий час центр підтримки переміщених осіб з України працював на межі своїх можливостей.