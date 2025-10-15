Натомість польський уряд планує зосередитися на інтеграції та адаптації українського населення, яке вже проживає в країні. Про це заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Одна з країн ЄС скоротить фінансову допомогу українським біженцям: що відомо

Чому Польща може припинити прийом біженців?

Польща оголосила, що більше не може нескінченно приймати українських біженців. При цьому наголосили на необхідності зосередитися на інтеграції та адаптації українського населення, яке вже проживає в країні.

Наразі, за даними ODP, в Польщі проживає понад 1 мільйон громадян України, проте за останні п'ять років польське громадянство отримали лише 26 000 осіб.

Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі – більше приймати не можемо,

– зазначив Пшидач.

У своїй заяві урядовець також зазначив, що надмірна кількість прибулих може перевищити здатність Польщі до ефективної інтеграції.

Крім того, є ознаки того, що в країні починають з'являтися окремі мігрантські райони.

При цьому на уточнювальне запитання журналіста про те, чи припинить Варшава приймати нових українських біженців, чиновник не дав однозначної відповіді.

Що змінилося для українських біженців у Польщі?