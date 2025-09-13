Закон передбачає нові правила отримання соціальної підтримки громадянами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Новий закон про підтримку українців: що відомо?

У п'ятницю, 12 вересня, польський Сейм ухвалив закон, який врегулює статус та соціальну допомогу українцям, що виїхали до Польщі через війну.

Одне з головних нововведень стосується виплат "800+". Вони тепер будуть залежати від професійної діяльності українців і навчання дітей у польських школах. Винятки стосуватимуться, зокрема, людей з інвалідністю. Крім того, отримувачі допомоги повинні мати щонайменше 50% мінімальної зарплати.

Зазначається, що польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці та чи залишаються у країні. Якщо ні, тоді виплати призупинятимуть.

Закон також обмежує доступ дорослих українців до частини медичних послуг, зокрема стоматології, медикаментозного лікування та реабілітації.

Водночас українцям продовжили легальне перебування у Польщі до 4 березня 2026 року — у межах рішення Ради ЄС. Новий документ став відповіддю на вето президента Кароля Навроцького на попередні поправки до закону про допомогу.

Що відомо про вето Навроцького?