Закон предусматривает новые правила получения социальной поддержки гражданами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Новый закон о поддержке украинцев: что известно?

В пятницу, 12 сентября, польский Сейм принял закон, который урегулирует статус и социальную помощь украинцам, выехавших в Польшу из-за войны.

Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах. Исключения будут касаться, в частности, людей с инвалидностью. Кроме того, получатели помощи должны иметь не менее 50% минимальной зарплаты.

Отмечается, что польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы и остаются ли в стране. Если нет, тогда выплаты будут приостанавливать.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к части медицинских услуг, в частности стоматологии, медикаментозного лечения и реабилитации.

В то же время украинцам продлили легальное пребывание в Польше до 4 марта 2026 года - в рамках решения Совета ЕС. Новый документ стал ответом на вето президента Кароля Навроцкого на предыдущие поправки к закону о помощи.

Что известно о вето Навроцкого?