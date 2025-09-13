Закон предусматривает новые правила получения социальной поддержки гражданами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.
Новый закон о поддержке украинцев: что известно?
В пятницу, 12 сентября, польский Сейм принял закон, который урегулирует статус и социальную помощь украинцам, выехавших в Польшу из-за войны.
Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах. Исключения будут касаться, в частности, людей с инвалидностью. Кроме того, получатели помощи должны иметь не менее 50% минимальной зарплаты.
Отмечается, что польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы и остаются ли в стране. Если нет, тогда выплаты будут приостанавливать.
Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к части медицинских услуг, в частности стоматологии, медикаментозного лечения и реабилитации.
В то же время украинцам продлили легальное пребывание в Польше до 4 марта 2026 года - в рамках решения Совета ЕС. Новый документ стал ответом на вето президента Кароля Навроцкого на предыдущие поправки к закону о помощи.
Что известно о вето Навроцкого?
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий применил вето на законопроект о финансовой и медицинской помощи украинцам. Он обусловил это приоритетом поддержки польских граждан.
Навроцкий предложил новый законопроект с расширением прав на гражданство для иностранцев и усилением ответственности за нелегальное пересечение границы.