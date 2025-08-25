В своем недавнем заявлении Кароль Навроцкий подчеркнул важность предоставления социальной поддержки лицам, работающим в Польше. И отметил, что приоритетность польских граждан должна оставаться ключевым направлением государственной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на wydarzenia.interia.pl.

Почему президент Польши наложил вето на помощь украинцам?

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, направленный на предоставление финансовой и медицинской помощи украинцам.

Я твердо считаю, что помощь 800+ должна быть доступной только для тех украинцев, которые прилагают усилия, чтобы работать в Польше. То же касается здравоохранения,

– сказал он.

В своем заявлении отметил необходимость создания в Польше системы социальной справедливости. Навроцкий утверждал, что польские граждане в их собственной стране должны иметь хотя бы такой же уровень отношения к себе, как и украинские гости.

Что предлагает Навроцкий?

В то же время президент Польши объявил о внесении собственного законопроекта. Призвал правительство и парламент к быстрой работе над новой версией закона в течение двух недель.

Один из пунктов в предложенном законодательстве – расширение прав на получение гражданства для лиц из других регионов, а не только из Украины. Президент выступает за увеличение срока с нынешних 3 лет до 10 лет.

Кроме того, законопроект содержит положения об ужесточении наказаний за нелегальное пересечение границы.

