Немалое количество украинских семей все еще нуждается в финансовой помощи для того, чтобы базово закрыть потребности семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Unisef. Поэтому украинцы, имеющие временную защиту в Польше, могут получить социальные выплаты.

Шаг домой

Если финансовая помощь нужна для того, чтобы снять жилье, можно зарегистрироваться на программу Krok do Domu. Для того, чтобы получить помощь с жильем, нужно чтобы:

человек до 24 февраля 2022 года проживал на территории Украины и прибыл в Польшу после начала полномасштабного вторжения;

легализовал пребывание в Польше и планировал снимать жилье по крайней мере на год;

могла подтвердить минимальный доход семьи (социальные выплаты учитываются);

принадлежала к социально-уязвимой категории, например: переехала из места, пострадавшего от боевых действий, является опекуном или одиноким родителем, воспитывает ребенка; в семье есть три или более детей до 18 лет; есть риск оказаться без жилья и тому подобное.

Важно подавать заявку не ранее, чем за 31 день до начала аренды жилья.

Rodzina 800+

Если вы находитесь в Польше с ребенком, можно получить помощь в 800 злотых – раньше эта сумма составляла 500 злотых. Для этого, впрочем, важно, чтобы ребенок посещал местную школу.

Becikowe – помощь при рождении ребенка

Украинки, находящихся в Польше на период беременности и ведут ее с местным врачом, а также планируют рожать в Польше, могут также получить выплаты от польского правительства. Но это возможно только в случае, если доход на человека в семье не превышает 1922 злотых.

Также важно, чтобы мать ребенка находилась на учете в польской женской консультации с 10 недели беременности. Размер единовременного пособия составляет 1000 злотых на ребенка.

Aktywnie w żłobku – Активно в яслях

Родители, имеющие маленьких детей, могут получить льготы для детских яслей. Принять участие могут принять принять граждане Украины со статусом UKR, которые непрерывно проживают в Польше не менее, чем год в связи с войной.

То же требование распространяется на детей. Размер пособия на одного ребенка составляет 1500 злотых в месяц. Если ребенок имеет инвалидность, сумма составляет 1900 злотых в месяц.

Хороший старт

Эта программа помощи направлена на школьников – можно получить ежегодную выплату в размере 300 злотых, если ребенок посещает местную польскую школу. Заявки принимают ежегодно с 1 июля до конца сентября.

Помощь для пенсионеров

В Польше существует помощь для одиноких людей, что не могут жить сами и имеют подтверждение этого статуса. Эти люди могут получить 500 злотых помощи – но в таком случае доход от всех выплат не должен превышать 2157,08 злотых.

Также работает программа "Соседская помощь" – люди, старше 60 лет, могут получить помощь с решением бытовых проблем: покупкой продуктов, приготовлением, уборкой, ремонтом и тому подобное.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что начала работу система автоматизированного нотариата "е-Консул" и что она даст для украинцев за рубежом.