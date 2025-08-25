У своїй нещодавній заяві Кароль Навроцький підкреслив важливість надання соціальної підтримки особам, які працюють у Польщі. І наголосив, що пріоритетність польських громадян повинна залишатися ключовим напрямком державної політики, пише 24 Канал з посиланням на wydarzenia.interia.pl.

Чому президент Польщі наклав вето на допомогу українцям?

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, спрямований на надання фінансової та медичної допомоги українцям.

Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я,

– сказав він.

У своїй заяві наголосив на необхідності створення в Польщі системи соціальної справедливості. Навроцький стверджував, що польські громадяни в їхній власній країні повинні мати хоча б такий самий рівень ставлення до себе, як і українські гості.

Що пропонує Навроцький?

Водночас президент Польщі оголосив про внесення власного законопроєкту. Закликав уряд та парламент до швидкої роботи над новою версією закону протягом двох тижнів.

Один із пунктів у запропонованому законодавстві – розширення прав на отримання громадянства для осіб з інших регіонів, а не лише з України. Президент виступає за збільшення терміну з нинішніх 3 років до 10 років.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення покарань за нелегальний перетин кордону.

