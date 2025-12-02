Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Inpoland.net.pl.

Чому зміни стали необхідними?

Запровадження нового шаблону форми регламентує Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 25 листопада 2025 року. Ці зміни спрямовані на упорядкування процедури подачі заяв та підвищення прозорості процесу.

Що зміниться у процесі подачі?

Як уточнюють на сайті Управління у справах іноземців Польщі, нова форма заяви та додатки передбачають низку конкретних оновлень:

Зразок заяви про надання іноземцю дозволу на тимчасове проживання – тепер заявники користуються новим шаблоном, що відповідає останнім змінам у законодавстві.

Зразки додатків до заяви – оновлені форми додатків мають більш структурований формат і чіткі вимоги до заповнення.

Кількість фотографій, що додаються до заяви – тепер визначено конкретну кількість фотографій, які потрібно подати разом із заявою.

Технічні вимоги до фотографій – фотографії повинні відповідати певним стандартам (розмір, якість, формат), що уніфікує процедуру перевірки документів.

Зразок штампа, що підтверджує подання заяви – кожен заявник отримує документальне підтвердження, яке засвідчує факт подачі.

Порядок зняття відбитків пальців для видачі карти побиту – процедури стали більш формалізованими, щоб забезпечити коректну персоналізацію карт.

Порядок реєстрації даних, внесених до карти перебування, та їх передача для персоналізації карти – дані будуть систематизовані й передаватися для виготовлення карти за новими стандартами без помилок.

Нові вимоги дозволяють систематизувати процес, зробити його більш прозорим і зручним для заявників.



У Польщі змінюється подача заяв на тимчасове проживання / Unsplash

Хто має право на отримання тимчасового дозволу на проживання у Польщі?

У Польщі тимчасовий дозвіл на проживання (zezwolenie na pobyt czasowy) надається іноземцям, які планують перебувати в країні понад 3 місяці і мають підстави для легального перебування.

Тимчасовий дозвіл не дає права на постійне проживання і діє зазвичай до 3 років.

Можна подати заяву до закінчення чинного терміну перебування на території Польщі.

