Дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что в будущем возможно создание украинско-польско-британского оборонного союза. Такая идея уже обсуждалась в МИД Украины, но пока отошла на задний план.

Украина и Польша могут объединить усилия

Она абсолютно естественна, ведь Польша, Украина и Великобритания имеют общего врага – Россию.

"Россия продолжает наступление на все три страны. Комбинация усилий разного рода, даже по численности населения, – мы вместе имеем больше, чем россияне. Атомное ядерное оружие имеют британцы. Польша – это единственная страна НАТО в Европе, которая может выставить адекватно сухопутный компонент", – сказал Валерий Чалый.

Он пояснил, что в случае сухопутного вторжения в одну из стран НАТО только Польша сможет быстро мобилизовать рекрутов до численности 500 000, которая будет нужна сразу. Ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни одна другая страна не сможет выставить такую армию.

В Украине изначально тоже не было таких возможностей. Сейчас Вооруженные силы Украины мощные, но в начале войны их было значительно меньше. Поэтому объединение усилий украинцев и поляков могло бы дать значительный эффект. Для этого вопросы безопасности в двусторонних отношениях и в польской дискуссии должны стать приоритетными.

Я думаю, что поляки будут учиться сбивать дроны в Украине. Уже давно пришло время – мы предлагали им это раньше. Берите у нас, создаем совместные тренинговые центры и делаем это,

– сказал Чалый.

Он добавил, что для этого должно работать двустороннее соглашение Украины и Польши об обороне. Это позволит польским системам ПВО сбивать цели на 70-100 км. от границы в Украине. Для этого достаточно одного голосования в Верховной Раде.

Чалый также предположил, что Польша могла бы поставить системы ПВО на восточных границах Украины, например в Сумской или Черниговской областях, где чаще всего залетают дроны, или сбивала дроны еще на территории России.

"Если бы у нас были системы вооружения, чтобы сбивать дроны на линии границы и глубоко на территории России, и Польша, и Украина были бы более защищены. Но для этого нужно более стратегическое видение наших партнеров", – сказал Чалый.

Лучше останавливать врага не у собственных городов

Он добавил, что союзники заявили, что не будут возвращать своих 10 000 военных, дислоцированных в Польше, обратно в Америку. Если эти войска переместятся ближе к границе с Украиной, это создает возможности для совместных действий в будущем. Так или иначе, Европа начинает осознавать, что столкновения невозможно избежать.

Лучше останавливать врага на большем расстоянии, чем у собственных городов. Пока они еще живут в иллюзии, что избегут столкновения, по крайней мере люди, которые анализируют ситуацию, так думают. Но преобладающее мнение – что избежать не удастся и что это произойдет через несколько лет,

– сказал Чалый.

Он добавил, что хотя США формально позволяют даже странам НАТО использовать самолеты F-35, на самом деле уже активно задействованы самолеты F-16, которые производятся в Европе.

То есть Европа все больше начинает опираться на собственные системы вооружения. Далее европейцы поймут, что они несут ответственность за свою безопасность. По крайней мере канцлер Германии сказал, что они понимают угрозу и будут готовиться к ней.

Он добавил, что вопросы безопасности Польши в дальнейшем будут выходить на первый план. В Польше будут уделять больше внимания безопасности не только правительственные, но и другие люди, которые влияют на политику. Рано или поздно они поймут, что Украине и Польше надо действовать вместе. Речь идет не просто о том, что мы в одной лодке, а о том, что приоритетно надо говорить о безопасности.

