Об этом президент Еврокомиссии заявила во время ежегодного отчета в Европарламенте, сообщает 24 Канал.

Как Европа реагирует на российскую атаку?

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа запустит программу "Eastern Flank Watch" (Наблюдение за восточным флангом).

Ее целью является улучшение наблюдения в режиме реального времени за странами ЕС, граничащих с Россией.

Мы построим стену от дронов,
– добавила фон дер Ляйен.

Политик также анонсировала выделение шести миллиардов евро на беспилотники для Украины в рамках программы ERA Loans, профинансированной из замороженных российских активов

Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит альянс с Украиной в сфере беспилотных летательных аппаратов. Украина имеет изобретательность. Теперь ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое,
– сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сегодня Украина уничтожает более двух третей российской техники именно благодаря дронам.

Президент Еврокомиссии добавила, что это не только дает преимущество на войне, но и показывает, что "люди свободных и открытых обществ могут придумывать новые способы решать сложные проблемы и быть эффективными даже против сильного врага".

Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что с начала полномасштабной войны Европа уже передала Украине 170 миллиардов евро помощи.

Что известно о российских "Шахедах" в Польше?

  • В ночь на 10 сентября, во время удара по Украине, беспилотники неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь идет именно о российских дронах.

  • По данным источников Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу. В то же время это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников.

  • Из-за вражеских беспилотников Польша закрыла несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт. Такой шаг объяснили "незапланированной военной деятельностью, связанной с обеспечением государственной безопасности".