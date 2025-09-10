Про це президентка Єврокомісії заявила під час щорічного звіту в Європарламенті, повідомляє 24 Канал.

Як Європа реагує на російську атаку?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа запустить програму "Eastern Flank Watch" (Спостереження за східним флангом).

Її метою є покращення спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з Росією.

Ми побудуємо стіну від дронів,

– додала фон дер Ляєн.

Політикиня також анонсувала виділення шести мільярдів євро на безпілотники для України в рамках програми ERA Loans, профінансованої із заморожених російських активів

Я можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA та укладе альянс з Україною у сфері безпілотних літальних апаратів. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою,

– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, сьогодні Україна знищує понад дві третини російської техніки саме завдяки дронам.

Президентка Єврокомісії додала, що це не тільки дає перевагу на війні, а й показує, що "люди вільних і відкритих суспільств можуть вигадувати нові способи розв'язувати складні проблеми й бути ефективними навіть проти сильного ворога".

Урсула фон дер Ляєн також нагадала, що від початку повномасштабної війни Європа вже передала Україні 170 мільярдів євро допомоги.

