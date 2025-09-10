Про це президентка Єврокомісії заявила під час щорічного звіту в Європарламенті, повідомляє 24 Канал.
Як Європа реагує на російську атаку?
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа запустить програму "Eastern Flank Watch" (Спостереження за східним флангом).
Її метою є покращення спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з Росією.
Ми побудуємо стіну від дронів,
– додала фон дер Ляєн.
Політикиня також анонсувала виділення шести мільярдів євро на безпілотники для України в рамках програми ERA Loans, профінансованої із заморожених російських активів
Я можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA та укладе альянс з Україною у сфері безпілотних літальних апаратів. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою,
– сказала фон дер Ляєн.
За її словами, сьогодні Україна знищує понад дві третини російської техніки саме завдяки дронам.
Президентка Єврокомісії додала, що це не тільки дає перевагу на війні, а й показує, що "люди вільних і відкритих суспільств можуть вигадувати нові способи розв'язувати складні проблеми й бути ефективними навіть проти сильного ворога".
Урсула фон дер Ляєн також нагадала, що від початку повномасштабної війни Європа вже передала Україні 170 мільярдів євро допомоги.
Що відомо про російські "Шахеди" в Польщі?
В ніч на 10 вересня, під час удару по Україні, безпілотники неодноразово порушили повітряний простір Польщі. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що йдеться саме про російські дрони.
За даними джерел Reuters, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу. Водночас це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у протидію потенційним загрозам у повітряному просторі союзників.
Через ворожі безпілотники Польща закрила кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт. Такий крок пояснили "незапланованою військовою діяльністю, пов'язаною з забезпеченням державної безпеки".