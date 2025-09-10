Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Туска в соцмережі Х.
Читайте також "Акт війни": у США відреагували на російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі
Як Туск відреагував на порушення повітряного простору?
Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які Польща вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір.
Ми постійно підтримуємо контакт,
– наголосив польський прем'єр.
Раніше Туск також повідомляв, що в Польщі триває операція, пов'язана з численними порушеннями повітряного простору, військові вже застосували зброю проти цілей.
За словами прем'єра, він постійно контактує з президентом та міністром оборони Польщі, а також отримав безпосередній звіт від оперативного командувача.
Що відомо про російські "Шахеди" в Польщі?
- В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли кілька "Шахедів". В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
- У відповідь Польща підняла багато авіації – моніторингові спільноти нарахували 5 F-16 і кілька F-35. А також літак SAAB, тобто літак дальньої розвідки. До того ж повідомлялось, що свої літаки підняли Румунія, Угорщина, Словаччина і навіть Нідерланди.
- У Польщі також закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Повідомляється, що аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", закриття діє щонайменше до 6 ранку.