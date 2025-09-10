Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Туска в соцмережі Х.

Як Туск відреагував на порушення повітряного простору?

Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які Польща вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір.

Ми постійно підтримуємо контакт,

– наголосив польський прем'єр.

Раніше Туск також повідомляв, що в Польщі триває операція, пов'язана з численними порушеннями повітряного простору, військові вже застосували зброю проти цілей.

За словами прем'єра, він постійно контактує з президентом та міністром оборони Польщі, а також отримав безпосередній звіт від оперативного командувача.

Що відомо про російські "Шахеди" в Польщі?