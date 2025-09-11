У нещодавній заяві Марцін Кєрвінський, міністр внутрішніх справ і адміністрації, підкреслив, що нове законодавство охоплює програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Про це пише 24 Канал з посиланням на PAP.
Хто отримуватиме виплату "800+" у Польщі?
Міністр оголосив, що ця законодавча дія є прямою відповіддю на нещодавнє вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців у Польщі.
Отримання допомоги буде залежати від працевлаштування батьків і сплати внесків до ZUS,
– заявив він.
Винятки будуть зроблені для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, за умови, що вони мають відповідну довідку від польських установ.
Нові умови передбачають наступне:
- щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи були батьки дитини економічно активними;
- якщо хоча б один місяць вони не працюватимуть, виплати зупинять;
- обов'язковою умовою стане відвідування дитиною польського навчального закладу.
За словами Кєрвінського, нові правила покликані сприяти легальному працевлаштуванню іноземних громадян в країні. А також мають впорядкувати соціальну підтримку.
На які виплати претендують українці в Польщі?
- Українські біженці в Польщі можуть отримати різні соціальні виплати, зокрема "Krok do Domu" для оренди житла, "Rodzina 800+" для дітей, "Becikowe" при народженні дитини, "Aktywnie w żłobku" для ясел, та "Добрий старт" для школярів.
- Існує також допомога для пенсіонерів та програма "Сусідська допомога" для людей старше 60 років задля розв'язання побутових проблем.