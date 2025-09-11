У нещодавній заяві Марцін Кєрвінський, міністр внутрішніх справ і адміністрації, підкреслив, що нове законодавство охоплює програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Про це пише 24 Канал з посиланням на PAP.

Хто отримуватиме виплату "800+" у Польщі?

Міністр оголосив, що ця законодавча дія є прямою відповіддю на нещодавнє вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців у Польщі.

Отримання допомоги буде залежати від працевлаштування батьків і сплати внесків до ZUS,

– заявив він.

Винятки будуть зроблені для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, за умови, що вони мають відповідну довідку від польських установ.

Нові умови передбачають наступне:

щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи були батьки дитини економічно активними;

якщо хоча б один місяць вони не працюватимуть, виплати зупинять;

обов'язковою умовою стане відвідування дитиною польського навчального закладу.

За словами Кєрвінського, нові правила покликані сприяти легальному працевлаштуванню іноземних громадян в країні. А також мають впорядкувати соціальну підтримку.

На які виплати претендують українці в Польщі?