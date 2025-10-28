В МИД Чехии заявили, что это связано с разрешением на выезд из Украины мужчин в возрасте 18 – 22 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.cz.

Читайте также Статус беженца в Польше: сколько украинцев получили его в 2025 году

Почему стало больше беженцев в Чехии?

В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что в сентябре 2025 года выдавали около 1,5 тысячи разрешений на проживание каждый месяц. Уже в октябре этот показатель вырос до более 3 тысяч. В сентябре ведомство зафиксировало рекордный показатель – было выдано 13,5 тысяч разрешений на временную защиту.

Причиной называют то, что украинским мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу. Именно поэтому количество заявлений увеличилось.

Всего в Чехии проживает примерно 400 тысяч украинцев. Хотя Германия является лидером по общему количеству беженцев – более 1 миллиона человек, однако именно Чехия занимает первое место в ЕС по доле украинцев относительно населения. То есть в этой стране на каждого местного жителя приходится больше украинцев, чем в любой другой стране Евросоюза.

Правительство Чехии уверяет, что отношение к украинцам останется неизменным, а статус временной защиты, действующий до марта 2026 года, планируют продолжить на уровне всего ЕС.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.

Какая ситуация в Германии?

По информации Welt, количество беженцев в Германии выросло из-за разрешения на выезд из Украины для мужчин 18 – 22 лет. Их количество увеличилось с примерно 100 в неделю до примерно тысячи. Однако в Федеральном министерстве внутренних дел подчеркнули, что пока неизвестно, "временное явление" ли это.

Что стоит знать о беженцах в Европе?