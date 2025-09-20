Он отметил, что в Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило, ведь кто-то остается за границей по разным причинам и потом претендует на социальную помощь, и это является главным сигналом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор главы государства с журналистами.
Смотрите также В Польше говорят, что за неделю въехали более 10 тысяч украинцев в возрасте 18 – 22 года: реакция ГПСУ
Что сказал Зеленский о выезде украинцев за границу?
По словам президента, логика заключается в том, что без разрешения выезжать за границу до 22 лет в украинских школах фактически не будет ребят в старших классах.
Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет,
– говорит Зеленский.
Он объясняет, что дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Тогда как те, кто заканчивает школу за рубежом, реже возвращаются на Родину.
Выезд лиц от 18 до 22 лет за границу: что стоит знать?
Напомним, что 26 августа правительство обновило правила пересечения границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать во время военного положения. Это решение направлено на то, чтобы молодежь имела возможность учиться и проходить стажировку за рубежом для развития Украины в будущем.
Однако ограничения на выезд до сих пор касаются мужчин этого возраста, которые занимают должности в органах государственной власти, государственных органах или органах местного самоуправления. Такие люди могут выезжать за границу только в служебную командировку.