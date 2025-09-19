О количестве человек, выехавших из Украины в Польшу за неделю с 28 августа по 3 сентября, сообщило hromadske, передает 24 Канал.

Сколько мужчин 18 – 22 лет выехало из Украины?

По информации польских пограничников, с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство въехали 6 100 украинцев в возрасте 18 – 22 года. Еще 4 605 мужчин этой же категории пересекли границу в Люблинском воеводстве.

Для сравнения СМИ приводит статистику неделей ранее. Тогда эти показатели составляли около 500 человек в каждом из направлений.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что украинские пограничники не ведут такого учета.

Это данные, которые подавали пограничные подразделения Польши. Отдельно могу отметить, что Государственная пограничная служба Украины не ведет статистические учеты по возрастным категориям,

– прокомментировал Демченко.

Как сообщили пограничники Польши, в обратном направлении украинские мужчины также выезжали. Чистый отток мужчин этой категории, по данным польских пограничников, составил около 7 400 человек.

